Bruna Marquezine comenta previsão de que engatará namoro com ator famoso

16/07/2020 | 17:10



Bruna Marquezine não está pensando em namorar tão cedo, ao contrário do que as previsões indicam! Nesta quinta-feira, dia 16, a atriz rebateu uma publicação no Twitter sobre ela, em breve, engatar um namoro com uma celebridade.

A publicação, feita em um perfil de previsões dos famosos, dizia apenas o seguinte:

Bruna Marquezine engatará namoro com ator famoso.

A atriz, então, respondeu a publicação dizendo que, na verdade, estava focando em outras coisas nos próximos meses. Ela escreveu:

Ator? Ai, meu pai... Quando? Eu estava focada em outra coisa...

Os internautas, é claro, adoraram a resposta da atriz. Um seguidor, por exemplo, disse que ela estava focando em sua cachorrinha nova, Amora, e a atriz ainda respondeu citando os outros animais e atividades que tem tomado a sua atenção nos últimos tempos:

Exato. Trabalho. Amora. Amêndoa. Séries. Filmes. [Assistir] Queer Eye. Como ficar com a bunda dura sem malhar. Tô focada nesse tipo de coisa.