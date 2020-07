Site imagina festivais com artistas que faziam sucesso nos anos 1990

Bianca Bellucci

Do 33Giga



16/07/2020 | 16:48



Enquanto a pandemia do novo coronavírus mantém os shows e festivais congelados, o site 90s Festival Generator aparece com a proposta de matar um pouco a saudade dessas aglomerações. Ele cria lineups só com artistas que faziam sucesso nos anos 1990. Nomes e posições são determinados com ajuda de um algoritmo, que verifica diariamente o que está em alta no Spotify.

Na prática, ao acessar o 90s Festival Generator, o site automaticamente gera um festival de dois dias. A ferramenta reúne os artistas que estavam em alta na época, independentemente do gênero. É por isso que, durante os testes do 33Giga, foi possível encontrar um show que tinha Bob Dylan como headliner e The Corrs e Pennywise no lineup.

Dá para criar diferentes festivais selecionando o botão “Generate Another Festival”. A cada clique, o site muda levemente os artistas – até porque são as tendências do Spotify que comandam o show. As cores do cartaz e os nomes do evento e do palco também são outros.

O mais interessante, no entanto, é que é possível interagir com os artistas destacados pelo 90s Festival Generator. Dê um toque em cima do nome de um deles e o site abrirá um show da banda que rolou na década de 1990 e que está disponível no YouTube.

Vale ressaltar que o 90s Festival Generator é um produto do Monkeon. O site britânico é responsável por criar uma série de ferramentas divertidas, como o Guess My IMDb Rating, que mostra a avaliação de séries e filmes na famosa página.

