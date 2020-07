Consórcio adia para 2021 Congresso de História

Do Diário do Grande ABC



16/07/2020 | 16:39



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC anunciou na tarde desta quinta-feira (16) o adiamento da 15ª edição do Congresso de História e de Estudos Regionais do Grande ABC. inicialmente agendado para acontecer em maio, o encontro será realizado apenas em 2021, ainda sem data definida, por causa da pandemia causada pelo novo coronavírus. A iniciativa vai comemorar os 30 anos de existência do evento e é organizada pelo grupo temático história e memória do colegiado.

Diante da impossibilidade de realizar eventos presenciais para frear a proliferação do novo coronavírus, o evento havia sido remarcado para novembro. Após rever o planejamento do encontro, a comissão organizadora decidiu remarcar a realização para o próximo ano.

Ao mesmo tempo, os organizadores ampliaram o prazo para inscrições de trabalhos a serem apresentados durante a iniciativa. O novo prazo para envio termina em 18 de setembro. Os interessados podem se inscriver no link abaixo:



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefyEMyZtbVOWkvDmIlZv8T0A8NanIWOjFXPi_SdhCj_N0RYQ/viewform