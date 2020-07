Questão familiar urgente faz Zion Williamson 'furar' a bolha da NBA em Orlando

16/07/2020 | 16:32



Zion Williamson, ala/pivô do New Orleans Pelicans, deixou, nesta quinta-feira, a "bolha" da NBA, no Walt Disney World Resort, em Orlando, na Flórida, por causa de "urgência médica familiar".

"Apoiamos completamente a decisão de Zion de abandonar o campus da NBA para estar com sua família", disse o vice-presidente executivo de operações dos

Pelicans, David Griffin, en um comunicado. "Por respeito à família Williamson, não faremos mais comentários neste momento."

Segundo os protocolos da NBA, por ter deixado o local de concentração de sua equipe, Williamson terá de se submeter a exames diariamente e permanecer em quarentena durante quatro dias antes de seu retorno. Caso não se submeta a testes, o jogador deverá ficar isolado dez dias.

O atleta, de 20 anos, jogou em 19 partidas desde janeiro, quando voltou às quadras após uma cirurgia no menisco do joelho esquerdo. Os Pelicans vão jogar pela primeira vez após a pandemia em 30 de julho, quando tentarão uma vaga nos playoffs. O adversário será o Utah Jazz. Outro duelo previsto para o mesmo dia vai reunir Los Angeles Clippers x Los Angeles Lakers.

Ao todo, 22 das 30 equipes já classificadas e/ou com chances de se garantir nos playoffs estão em Orlando. Os times já ''desclassificados'' tiveram suas férias antecipadas.