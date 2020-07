16/07/2020 | 16:10



Às vezes, as coisas mais improváveis viralizam na internet. E, dessa vez, o que virou um dos assuntos mais comentados no Twitter no mundo inteiro foi um vídeo do ator Henry Cavill.

Acontece que, no vídeo, ele faz uma coisa relativamente comum: monta um computador.

O astro de Super-Homem e The Witcher, no entanto, é tão galã que encantou até na atividade do dia-a-dia. De regata e com direito até a lupa, ele colocou uma trilha-sonora no momento e publicou o vídeo nessa quinta-feira, dia 16.

Logo os comentários começaram:

Que máquina. E não estou falando do PC.

E esse homem faz tudo!

Só ele mesmo para me fazer assistir um vídeo de cinco minutos de montagem de PC...