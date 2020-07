Chris Evans vai enviar escudo do Capitão América para garoto que salvou irmã

16/07/2020 | 15:17



Chris Evans, que interpreta o Capitão América, gravou um vídeo para apoiar Bridger Walker, que salvou sua irmã do ataque de um cachorro. Além de dizer que o garoto é um herói, o ator prometeu enviar para ele um escudo autêntico do personagem da série de filmes Os Vingadores. A gravação foi divulgada nesta quarta-feira, 15, no Instagram de Nicole Walker , tia do corajoso menino.

"Essa é uma mensagem para o Bridger. Olá, aqui é o Capitão América. Então, eu li a sua história e vi o que você fez. Fiquei pensando por dias e gostaria de ser o próximo a te dizer: você é um heroi. O que voce fez foi tão corajoso, tão altruísta. Sua irmã é sortuda de tê-lo como irmão mais velho. Seus pais devem estar tão orgulhosos de você", diz Chris Evans.

Além de parabenizar a atitude do garoto de seis anos, o ator de Hollywood promete um presente: "eu vou conseguir o seu endereço e te enviar um escuto autêntico do Capitão América. Cara, você merece!"

Bridger passou por uma cirurgia, em que recebeu 90 pontos no rosto, e agora está se recuperando em casa. Evans também demonstrou apoio para a criança nessa etapa difícil. "Continue sendo o homem que você é. O mundo precisa de pessoas como você. Aguente firme. Eu sei que a recuperação deve estar sendo dura. Mas pelo o que eu vi, isso não vai te derrubar."