Com lesão grave, Tardelli agradece apoio: 'Vou voltar mais forte'

16/07/2020 | 15:07



Momentos antes de passar por cirurgia no tornozelo direito em um hospital de Belo Horizonte, o atacante Diego Tardelli divulgou um vídeo nas redes sociais em que agradeceu o apoio recebido desde que sofreu a grave lesão, fazendo uma promessa aos torcedores do Atlético Mineiro: "Vou voltar mais forte".

Tardelli se lesionou na última quarta-feira, durante jogo-treino na Cidade do Galo, em que o seu time venceu o América Mineiro por 3 a 2. O atacante atleticano sofreu fratura-luxação do tornozelo direito, com ruptura ligamentar e lesão da cartilagem, de acordo com o departamento medico do clube, e não deve voltar a atuar em 2020.

Em sua mensagem, Tardelli lembrou que as graves lesões são uma raridade na sua carreira, a não ser por uma fratura no braço direito sofrida em 2008, quando defendia o Flamengo, e por esse novo problema.

"Eu queria agradecer mesmo o tanto de mensagem que venho recebendo de amigos, torcedores. Claro que estou triste. O que mais me conforta é saber que 17, 18 anos de carreira, eu tive apenas duas lesões graves, uma foi no braço e agora o tornozelo. Vamos embora, não tem outro jeito. Daqui a pouco vou voltar mais forte, vou me preparar bem. Estou chegando no hospital. Orem por mim, torçam por mim. Daqui a pouquinho estamos de volta. Mais tarde dou notícia da cirurgia", disse.

Tardelli está em sua terceira passagem pelo Atlético-MG, mas só havia atuado uma vez pelo clube em 2020, pois as competições foram paralisadas logo na sequência da sua reestreia pelo time em função da pandemia do coronavírus.