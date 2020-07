Preta Gil desabafa sobre críticas em relação à aparência e relembra foto nua para o primeiro álbum

16/07/2020 | 15:10



Muitas mulheres, quando percebem a chegada dos fios de cabelos brancos, se preocupam em escondê-los com tinta, principalmente para não revelar a idade. Para Preta Gil, no entanto, essa não é uma preocupação. A cantora, de 45 anos de idade, usou os Stories do Instagram nesta quinta-feira, dia 16, para desabafar sobre os questionamentos acerca de sua aparência:

- Toda hora vem alguém que fala se eu não vou tirar a sobrancelha... Não. Tô amando deixar ela encher. Daí perguntam se não vou pintar o cabelo... Não. Tô amando. Por vários motivos. Um, pela libertação de pintar a cada 10 ou 15 dias. Dois, porque vou me conectando comigo mesma, com a mulher que sou, com a idade que tenho, [vou fazer] 46 anos [de idade] no mês que vem. E outra coisa que eu descobri também, como eu não pinto mais meu cabelo, não faço mais luzes, meu cabelo está crescendo com outra textura.

Preta não se arrepende de posar nua

Também nesta quinta-feira, a cantora publicou em seu Instagram uma galeria com as fotos que usou em seu primeiro álbum, Prêt-à Porter, lançado em 2003. Anteriormente, Preta havia explicado que decidiu posar nua para a capa do disco por achar que era algo que tinha mais a ver com sua proposta do que fazer simples poses. Na mesma época, a cantora revelou que seu pai, Gilberto Gil, achou a atitude desnecessária.

No post, no entanto, a cantora falou que acredita que essas fotos seriam aceitas hoje em dia, e também homenageou a fotógrafa Vânia Toledo, que foi a responsável pelos cliques e que morreu nesta quinta-feira, dia 16.

Essas fotos ilustraram o encarte e capa do meu primeiro Cd Pret-a-Porter de 2003 foram feitas pela genial Vânia Toledo que nos deixou hoje! Nesse dia das fotos ela foi de uma paciência comigo, era meu primeiro ensaio e eu estava começando na vida artística cheia de ideias e ela soube tirar o melhor de mim! Se tivesse feito essas fotos hoje, eu seria taxada de mulher empoderada, sinal que valeu a ousadia! Descanse em paz, amada Vânia!