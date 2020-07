Mariana Goldfarb faz desabafo sobre transtorno de imagem no início de seu namoro com Cauã Reymond

16/07/2020 | 14:10



Mariana Goldfarb admitiu que sofreu muitos ataques na internet quando assumiu o seu relacionamento com Cauã Reymond, lá em 2016. A modelo participou de uma live para a revista Vogue Brasil e contou que precisou trabalhar bastante a sua autoestima nesse período.

- Já me deformei inteira no sentido de fazer procedimentos estéticos no rosto. Também era chamada de Bob Esponja por ter corpo retangular, fui chamada de mil coisas por causa do meu cabelo, da minha sobrancelha, e isso fez com que eu tivesse um transtorno de imagem horroroso. Eu sofri muito no início do meu relacionamento porque fui muito bombardeada, comparada, e por mulheres, isso que me dá uma tristeza profunda.

Felizmente, a apresentadora aprendeu a não se deixar abalar com essas ofensas.

- Não funciona para mim dessa forma. Claro, tem dias que não me acho incrível, dias que não quero malhar, trabalhar, estudar, só quero ficar na cama. Esses dias existem e vão sempre existir. Mas não perdura, não fica muito tempo na minha rotina, não permito que isso entre na minha áurea, no meu astral, no meu corpo. Não permito que essas coisas me deixem para baixo, que me deixem tão mal ao ponto de eu desenvolver anorexia. Mas diminuiu bastante os ataques, mas no começo foi muita coisa.

Em 2017, Mariana sofreu bastante com distúrbios alimentares. Na época, ela não comia nem alimentos saudáveis. A modelo foi alertada pela família e pelo próprio Cauã de que alguma coisa estava errada, mas ela não conseguia enxergar. Além disso, para confundi-la, muitas pessoas a elogiavam nas redes sociais.

- Na época que eu fui mais elogiada, foi quando estava anoréxica, infeliz, só carne e osso, vomitava. As pessoas me achavam linda, e isso alimentava minha doença. Queria ser aceita. Não comia nem alimentos saudáveis. A partir do momento que comecei a dizer não e colocar essas barreiras para minha saúde e sanidade, fui me reencontrando, voltando a me reconhecer, a me sentir. E você vai ficando muito forte, a nossa potência vai voltando. O relacionamento em casa melhora, o relacionamento com os amigos e família melhora, porque você está em sua plenitude.

Mari é defensora da naturalidade. Hoje, ela tenta achar um equilíbrio entre o corpo e a mente através da ioga, terapia e a leitura.

- A resposta para tudo é o autoconhecimento, e junto vem a terapia, bons livros, cristais, escolher com quem divide a intimidade, escolher quais programas na TV você quer assistir. Eu escolho tudo que entra na minha vida, minhas amizades, que muitas, inclusive, foram embora. Tudo isso faz parte de processo. Quando a gente está tóxico é muito difícil se enxergar. [...] Acho que o processo de autoconhecimento é descobrir o que é legal e o que não é em você. Tenho um lado rebelde, sou teimosa. Às vezes reprimimos nossos sentimentos. Comecei a entender que esse meu lado não vai embora. Aprendi que tenho mais resiliência, paciência, generosidade, compaixão, a sentir mais a dor do outro.

Quarentena

Neste período de isolamento social, Mariana Goldfarb está ao lado de Cauã Reymond, com quem se casou em 2019. A filha do ator, Sofa, de oito anos de idade, os visita com frequência. A menina é fruto do antigo relacionamento de Cauã com Grazi Massafera. E Mari contou que o artista a acompanha em sua rotina diária, como por exemplo, na hora do cuidado com o corpo.

- A gente faz muito máscara facial, a gente adora ter o spa day, que é todo domingo. Com produtos feitos em casa.

A apresentadora ainda garantiu que não quer demorar muito para engravidar.

- E não vou fazer surpresa, vou falar logo. Todo mundo vai saber na hora!