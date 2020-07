Seis cidades do Grande ABC estão entre as 10 menos vulneráveis à pandemia na Região Metropolitana

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



16/07/2020 | 13:56



Santo André, São Bernardo, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra estão entre as 10 cidades menos vulneráveis da Região Metropolitana de São Paulo, de acordo com o levantamento do Índice de Vulnerabilidade Municipal, criado pelo Instituto Votorantim.

Lançado em maio deste ano, o índice classifica todos os municípios brasileiros em relação ao seu grau de vulnerabilidade diante da pandemia de Covid-19. O IVM (Índice de Vulnerabilidade dos Municípios), que varia de 0 a 100 - quanto mais alto o valor, maior é a vulnerabilidade -- pode ser consultado no site: http://www.institutovotorantim.org.br/municipioscontraocorona/ivm/.

São Bernardo aparece no primeiro lugar, com 30,06, seguido da cidade de São Caetano, em segundo, com 38,61. Mauá aparece em sexta posição com 42,31 e em sétimo, Santo André, com 43,44. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra aparecem em oitava posição e nona, com 44,2 e 44,54, respectivamente. Diadema só aparece na décima primeira posição com 46,41.

O IVM considera fatores como a proporção da população idosa, o PIB (Produto Interno Bruto) per capita, o número de leitos hospitalares e de UTI e o número de respiradores por 100 mil habitantes. São utilizados apenas dados públicos, de órgãos como IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), SUS (Sistema Único de Saúde), CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) e ANSS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Mais informações, amanhã (17) no caderno de Setecidades.