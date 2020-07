Crivella autoriza reabertura de pontos turísticos e esportes na praia

16/07/2020 | 13:18



O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), anunciou nesta quinta-feira, 16, uma nova etapa do processo de reabertura gradual da cidade. A partir da sexta-feira, pontos turísticos do Rio poderão reabrir com 1/3 de sua capacidade e as praias da cidade poderão ser usadas para a prática de esportes coletivos em áreas próprias. O uso da areia para lazer e descanso de banhistas, contudo, segue vetado.

As novas determinações, em sua maioria, ampliam autorizações que já existiam. Lojas de shopping e estacionamento, além do comércio de rua, poderão passar a receber 2/3 de sua capacidade - até então era limitado a 1/3.

Esportes coletivos na praia poderão ser realizados de segunda a sexta, nos espaços onde há quadras delimitadas. Clubes poderão reabrir suas piscinas, mas exclusivamente para a prática de natação.

As tradicionais feiras de artesanato também receberam autorização para funcionamento, e o estacionamento de veículos nas vias junto à orla passa novamente a ser permitido.