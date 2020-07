Novo Mercedes-AMG GT Black Series é lançado com motor V8 de 730 cv

Luchelle Furtado

Do Garagem360



16/07/2020 | 13:18



Supercarro da marca alemã, o Mercedes-AMG GT ganhou um tempero ainda mais apimentado. A empresa apresentou a edição especial Black Series para o cupê nesta semana. O modelo, conhecido por ser o carro mais rápido da montadora, conta com o motor V8 4.0 biturbo de 730 cv. O veículo será comercializado a partir do quarto trimestre na Europa por 250 mil euros, o que equivale a cerca de R$ 1.535.000 (na conversão atual).

Novo Mercedes-AMG GT Black Series

Potência no motor da série AMG V8, design expressivo, aerodinâmica elaborada, materiais inteligente e dinâmica de condução mais distinta: o novo Mercedes-AMG GT Black Series incorpora a tradição da marca no automobilismo, bem como sua experiência no desenvolvimento de veículos. O resultado é a produção de 730 cv, combinado com aerodinâmica ativa e um design que decorre diretamente do atual carro de corrida AMG GT3.

“O novo GT Black Series é o nosso mais recente destaque automotivo e continua uma tradição estabelecida em 2006. A sexta versão desse tipo é outro marco da AMG e uma prova impressionante da incrível experiência em desenvolvimento em Affalterbach”, afirmou o presidente do conselho da Mercedes-AMG, Tobias Moers.

Dados técnicos Mercedes-AMG GT Black Series Motor 4,0 litro V8 biturbo Deslocamento 3982 cc Potência 730 cv entre 6.700 e 6.900 rpm Torque máximo 74,4 kgfm entre 2 mil e 6mil rpm Tração Traseira Transmissão AMG SPEEDSHIFT DCT 7G Consumo combinado de combustível (padrão europeu) 12.8 l/100 km Emissões de CO2 292 g/km Classe de eficiência (padrão europeu) G Aceleração 0-100 km/h 3.2 s Velocidade máxima 325 km/h

Fotos do Mercedes-AMG GT Black Series