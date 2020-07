Após parar de fumar e descobrir diabetes, Babu Santana revela: Perdi mais de 10 quilos

16/07/2020 | 13:10



Babu Santana participou, à distância, do programa Encontro desta quinta-feira, dia 16, e falou sobre o novo estilo de vida que adotou depois do susto ao ser internado em um hospital no Rio de Janeiro, em junho deste ano, ao descobrir que estava com diabates.

Cerca de um mês depois do ocorrido e já recuperado, Babu disse que parou de fumar e emagreceu alguns quilinhos por conta dos novos hábitos para controlar a doença:

- Parei de fumar. Não estou mais tomando refrigerante, diabético não pode tomar açúcar. No BBB, eu bati 134 quilos, agora eu estou com 112. Perdi mais de 10 quilos. Voltei a fazer minhas atitividade físicas, devagarzinho, para não maltratar a carcaça.

Sobre o momento dificil, de ter que ir ao hospital em plena pandemia do novo coronavírus, o ator falou:

- A saúde não esperou e me deu uma rasteira, mas acho que foi para o bem. Hoje estou com a minha glicemia totalmente controlada. Nunca me senti tão bem. E não estou sofrendo.