Thaeme Mariôto expõe ataques, chama internautas de pessoas amargas e diz que não vai parar de mostrar a filha

16/07/2020 | 13:10



Thaeme Mariôto, da dupla com Thiago, quebrou o silêncio sobre os ataques contra a filha no Instagram. Na última quarta-feira, dia 15, a cantora compartilhou uma série de prints em que inúmeras contas na rede social criticam a aparência de Liz, de apenas um ano de vida.

Segundo Thaeme, todas as mensagens são enviadas pela mesma pessoa, que cria diversas contas diferentes na rede social e já foi identificada. No desabafo em seu Instagram Stories, ela falou sobre pessoas amargas e do mal que jamais serão felizes nessa vida.

Recebo desde que a Liz nasceu esse tipo de comentário. E olha que esses são leves perto de todos os outros. Sei que é uma única pessoa que fica criando perfis, já pesquisei e sei quem é há tempos, afirmou.

Thaeme, então, mencionou Sandy como exemplo de pessoa pública que escolheu manter o sigilo de Theo, seu filho de seis anos de idade com Lucas Lima.

Nessas horas que acho que a Sandy (e outras mães) está certíssima em não mostrar seu filho, é melhor privá-lo desse tipo asqueroso de ser humano. Quem é pai e mãe sabe como fica nosso coração quando os afetados são os nossos filhos. Só desejo luz e paz pra esse ser, completou.

Depois, Thaeme postou alguns vídeos falando sobre o assunto:

- Eu respeito a opinião das pessoas, ninguém é obrigado a achar a minha filha linda. Eu, como mãe, acho. Claro! Mas respeito a opinião do outro. Mas a partir do momento que você deixa de ter empatia, a sua opinião não agrega em nada e fará mal para o outro, você tem que ficar de bico calado. Queria agradecer as mensagens lindas que recebemos. Muita gente fala que os posts da Liz alegram o dia da pessoa. [...] É por vocês que não vou deixar de compartilhar o nosso dia a dia, disse.

Por fim, ela falou sobre como as pessoas se sentem no direito de falar o que quiser só porque ela é uma pessoa pública.

- Por se tratar de uma pessoa pública, os internautas se acham no direito de falar o que quiser e o que acha sem pensar nas consequências. Se você recebesse esse tipo de críticas, como eu me sentiria? Nós somos pessoas normais! Estou tocando neste assunto não apenas pela Liz mas por outros que vi rodando na internet. Tomem muito cuidado com as palavras, elas tem um poder enorme e podem ferir. [...] Se coloquem no lugar do outro, pediu.