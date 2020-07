Por conta da pandemia do coronavírus, a CCXP de 2020 será totalmente virtual

16/07/2020 | 13:10



Eita! A CCXP, evento da Comic Con no Brasil que já dura desde 2014, revelou por meio de um comunicado que a edição deste ano será totalmente virtual! Com previsão para acontecer no começo de dezembro, a atração teve que modificar o seu esquema por conta da pandemia do novo coronavírus, já que aglomerações não são permitidas.

Pierre Mantovani, CEO do evento, informou ainda o seguinte:

- Não será uma simples live. Direcionamos todos os esforços para que cada parte da CCXP esteja presente na casa de milhares de pessoas, como um pedacinho da experiência, só que digital. E justamente por ser digital, pela primeira vez na história, teremos um evento de escala global para a indústria do entretenimento.

Quem já foi a uma CCXP sabe muito bem que, além de poder ver bem de pertinho seus ídolos em painéis, há também toda uma experiência de atrações em estandes, encontros com celebridades e a compra de produtos geeks, como revistas em quadrinhos, camisetas, objetos e muito mais. A organização, porém, garante que explicará melhor como irá funcionar este novo esquema.

Uma coletiva de imprensa está prevista para acontecer no dia 25 agosto e em breve saberemos como irá funcionar esta edição, que ganhou o nome de CCXP Worlds: A Journey of Hope, algo como CCXP Mundos: Uma jornada de esperança, em livre tradução.

E aí, ansiosos?