Ministro aponta público nos estádios italianos a partir da próxima temporada

16/07/2020 | 12:57



Os torcedores de futebol na Itália só deverão voltar aos estádios na próxima temporada, que tem início previsto para setembro. O anúncio foi feito, nesta quinta-feira, por Vincenzo Spadafora, ministro de esporte do país.

"Se é verdade que nos estádios há muito espaço para garantir a distância entre um torcedor e outro, também é verdade que é arriscado permitir que mais de dez mil pessoas acessem um único local com meio de transporte público ou privado, gerencie seu acesso a estádios e medir sua temperatura", disse Spadafora, durante sessão no senado italiano. "Meu compromisso é criar as condições para que os portões dos estádios possam ser abertos no próximo campeonato."

Após a pandemia do coronavírus, o Campeonato Italiano da temporada 2019/2020 foi retomado em 20 de junho. Já foram disputadas 33 das 38 rodadas previstas e a última está marcada para 2 de agosto, com a realização de dez jogos.

Apesar dos três tropeços somados nas últimas rodadas (uma derrota e dois empates), a Juventus mantém a liderança, com 77 pontos, e está próxima de conquistar a nona taça consecutiva. Atalanta (70 pontos), Lazio (69) e Internazionale (68) ainda sonham com o scudetto.