Chris Evans, Mark Ruffalo e Anne Hathaway se comovem e enviam mensagens a menino que levou 90 pontos no rosto após socorrer irmã de ataque de cachorro

16/07/2020 | 12:10



Alguns atores como Chris Evans, Mark Ruffalo e Anne Hathaway se sensibilizaram recentemente com a história de Bridger Walker, um menino de seis anos de idade que salvou sua irmã caçula, de quatro anos, do ataque de um cachorro, e precisou ficar duas horas em cirurgia, além de receber 90 pontos, principalmente no rosto. Segundo informações do Deadline, o pai do garoto questionou porque ele interviu no ataque e ele respondeu:

- Se alguém tivesse que morrer, eu pensei que deveria ser eu.

O caso logo viralizou e a tia de Bridger, Nicole Walker, usou o Instagram para que os astros de Vingadores reconhecessem esse pequeno herói! Não demorou muito para que os atores tomassem conhecimento da história e Chris Evans, por exemplo, fez um vídeo para mandar ao menino:

- Oi, Bridger, aqui é o Capitão América! Eu fiquei sabendo da sua história e vi o que você fez. Você deve ter ouvido muito isso nos últimos dias, mas deixe eu ser o próximo a te falar: amigo, você é um herói! O que você fez foi tão corajoso, tão altruísta. Sua irmã tem muita sorte em te ter como o irmão mais velho. Seus pais devem estar muito orgulhosos de você!, disse, anunciando ainda que iria mandar ao garoto um autêntico escudo do Capitão América!

Mark Ruffalo, o Hulk da franquia dos Vingadores, escreveu o seguinte em um comentário de Instagram:

Querido Bridger, Eu acabei de ler sobre o que aconteceu a você e eu queria entrar em contato para dizer isso.. as pessoas que colocam o bem-estar de outros à sua frente são as pessoas mais heroicas e atenciosas que conheço. Eu verdadeiramente respeito e admiro a sua coragem e o seu coração. A coragem verdadeira não é dominar pessoas ou lutara contra pessoas ou andar que nem um cara durão. A coragem verdadeira é saber o que é o certo a se fazer e fazer isso mesmo quando você talvez machuque alguém ou a si mesmo, de alguma forma. Você é mais homem do que muitos, muitos que eu já vi e conheço. Com admiração... Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk/Professor), assinou.

Anne Hathaway também se pronunciou:

Eu não faço parte dos Vingadores, mas eu conheço um super-herói quando eu vejo um.

Só espero que eu seja meio corajosa na minha vida como você é na sua, Bridger. Desejando a você um recuperação fácil. Hey, Mark Ruffalo, você precisa de uma colega de time?

Fofos, né?