Giovanna Ewbank entrega reação dos filhos ao conhecer Zyan

16/07/2020 | 12:10



Giovanna Ewbank reapareceu nas redes sociais alguns dias após ter dado à luz Zyan, seu terceiro filho com Bruno Gagliasso. Além de falar sobre a correria que está em casa para administrar o tempo com as crianças, a apresentadora também matou a curiosidade dos internautas e os respondeu através do Instagram.

Uma fã perguntou qual foi a reação de Titi e Bless ao conhecer o irmão caçula e Gio foi direta na resposta, dizendo o que todos já imaginavam:

Estão apaixonados!, escreveu ela adicionando emojis com coração.

A mamãe-coruja ainda compartilhou uma foto da filha mais velha, revelando que ela está a todo momento ao seu lado nos últimos dias.

Ela sempre ao meu lado...em todos os momentos! Minha parceirinha, escreveu.

Por causa do isolamento social em meio à pandemia do novo coronavírus, a apresentadora explicou que não está recebendo visita de amigos e familiares no momento especial e, por isso, resolveu encaminhar algumas lembranças aos parentes para ficar registrado a chegada do bebê. Eles contrataram serviços de um ateliê, com forneceu lembranças e até alguns doces, como bem-nascido.

- Porque vocês sabem, a gente não pode receber ninguém em casa. Então, elas fizeram um kit para mandar para a família e amigos com álcool gel, bem-casado, balinhas, caderninho com lápis para crianças e água, mostrou.

Recentemente, o casal foi criticado por levar uma fotógrafa à maternidade, para que ela registrasse o nascimento de Zyan. O hospital até chegou a se pronunciar, dizendo que abriu uma exceção aos artistas, mas que ainda não é permitido a entrada dos profissionais e visitantes por conta da pandemia