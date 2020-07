Confira imagens de Viena, na Áustria, sob os olhos de águias

Redação

16/07/2020 | 11:48



Fritzi, Bruno, Darshan e Victor sobrevoaram Viena, capital da Áustria, para capturar imagens inéditas. O curioso dessa história é que não se tratam de pessoas, mas de águias, que decolaram de balões ou locais como a Torre do Danúbio em um projeto ambicioso feito pelo Conselho de Turismo de Viena em parceria com a equipe de produção Red Bull Media.

Segundo os responsáveis pelo projeto, todas as autorizações necessárias para o bem-estar dos animais foram obtidas antes do início das filmagens. O Conselho de Turismo de Viena salientou que nenhuma das águias, que usaram câmeras leves, tiveram qualquer tipo de dano durante as filmagens.

Viena sob os olhos das águias

As imagens foram capturadas em 360º com tecnologia 4k. Confira o resultado da campanha e, em seguida, os bastidores do projeto

Os bastidores do projeto

