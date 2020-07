Ator de As Aventuras de Poliana pede desculpas após ofender criança em rede social

16/07/2020 | 10:10



O ator Otávio Martins, que interpreta o vilão Roger na novela As Aventuras de Poliana, pediu desculpas por maltratar um garoto de 11 anos de idade nas redes sociais. Ele resolveu se pronunciar depois que a mãe de Lorenzo postou um desabafo com prints de uma conversa em que o ator aparece irritado com os pedidos da criança no Instagram.

- Eu vim aqui para esclarecer um ruído que está acontecendo. Esta tarde eu fui muito indelicado com um garoto e nem percebi que ele era um garoto. Não tive a delicadeza de olhar e ver. Era um garoto superbacana. Ele fez um pedido bobo e... enfim... fui bobo. Peço desculpas ao menino e para a família. Errei. Minha mãe me ensinou que quando a gente erra, a gente pede desculpas. Peço desculpas ao Lorenzo. Lorenzo, desculpa o tio. Beijos, disse Otávio.

O perfil de Inara Verônica relatou o que aconteceu com o filho, que ficou chateado depois de ouvir do ídolo que estava sendo ridículo e precisava procurar o que fazer.

Venho aqui hoje como mãe, falar da minha indignação e revolta perante a atitude de um ator com meu filho.Tenho um filho de 11 anos, que é uma criança extremamente educada, humilde, e especial: Lorenzo, escreveu ela no início do texto:

E explicou o ocorrido:

A alguns dias atrás ele ficou super feliz pois desejou feliz aniversário para um ator dessa novela pelo Direct do Instagram e ele respondeu com um emoji. Foi o bastante pra ele ganhar o dia. Eu como mãe me emocionei com a emoção dele em ser correspondido por um ídolo. Até mesmo porque ele sempre enviou mensagens para todos os atores adultos e mirins dessa novelinha e nunca teve retorno. O que é normal, tanto o fato dele tentar contato com os ídolos quanto os mesmos não responderem. Essa tal novela está acabando e hoje ele mandou uma mensagem para esse mesmo ator que respondeu pra ele anteriormente... e pra minha decepção como pessoa e principalmente como mãe, o mesmo o chamou de ridículo, mandou ele procurar o que fazer e crescer e amadurecer. Um ator adulto que já deve ter seus mais de 40 anos. E meu filho no auge da sua educação e sabedoria de 11 anos, simplesmente lhe pediu desculpas e começou a chorar. Senti a dor e a tristeza dele naquele momento, mas ao mesmo tempo fiquei revoltada e respondi esse ator pelo meu direct.

Por fim, explicou o motivo do relato:

Estou fazendo esse desabafo, não só por essa atitude ter sido com o meu filho, mas por ter sido com uma criança, que ainda não tem discernimento, maturidade e muito menos malícia pra separar ficção de realidade. E mesmo assim foi super educado.

Na publicação, que você abaixo, Inara exibe a conversa de Otávio com Lorenzo. Depois de enviar diversas mensagens, o garoto pede para que o ator o coloque em contato com outros artistas do elenco da novela e ele responde:

Você precisa saber que está sendo ridículo. Pedir a uma pessoa para falar com outros? cresça e amadureça., escreveu o ator.

Lorenzo pediu desculpas e disse que, mesmo assim, seguirá sendo fã do artista.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, essa não é a primeira vez que Otávio age de forma indelicada com seus seguidores mirins. Em uma publicação em que aparece com a máscara no queixo, uma menina escreveu:

Máscara é tampando a boca e o nariz. Tá bom?, enviando ainda um emoji de beijo.

O ator, então, teria respondido:

O tio faz tudo de máscara. Só abaixei para fazer a foto. Mas já que você se importa tanto com a minha vida, tava pensando em te mandar uns boletos para pagar. Beijos.