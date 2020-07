Petrobras conclui venda de dez campos nos Polos Pampo e Enchova para Trident

16/07/2020 | 09:56



A Petrobras finalizou a venda da totalidade da sua participação nos dez campos que compõem os Polos Pampo e Enchova, nas águas rasas na Bacia de Campos, para a Trident Energy do Brasil Ltda., subsidiária da Trident Energy L.P, por US$ 365,4 milhões. Este valor se soma aos US$ 53,2 milhões pagos à Petrobras na assinatura dos contratos de venda, totalizando US$ 418,6 milhões. O contrato prevê o pagamento de um valor adicional de US$ 650 milhões, incluindo US$ 200 milhões divulgados no ano passado (24/7/19).

Em nota, a Gerente Executiva de Gestão de Portfólio da Petrobras, Ana Paula Saraiva, diz que o fechamento da transação é relevante sob o ponto de vista estratégico e financeiro. "O valor vindo da venda vai ajudar a reduzir a dívida da Petrobras e damos mais um passo na estratégia de focar recursos em águas profundas e ultraprofundas, em especial o pré-sal. Não estamos reduzindo a Petrobras, estamos tornando-a mais forte e resiliente, focada no que ela sabe fazer melhor".

No comunicado, o General Manager da Trident Energy do Brasil, Patrick Garo, diz que a empresa conta com mais de 100 profissionais e espera chegar a mais de mil trabalhando direta ou indiretamente. "Nossos planos são de longo prazo e faremos investimentos imediatos para aumentar a produção e proteger os ativos enquanto preparamos as campanhas de perfuração e workover. Com isso, esperamos pelo menos dobrar a produção atual".