Maraisa esclarece rumores de que teria feito procedimentos estéticos após surpreender fãs ao aparecer sem maquiagem

16/07/2020 | 09:10



Maraisa, da dupla com Maiara, surpreendeu na última quarta-feira, dia 15, ao aparecer sem maquiagem em um vídeo enviado para um fã. O registro, que foi publicado nas redes sociais, viralizou na web e não demorou até que especulações envolvendo procedimentos estéticos surgissem.

A cantora, que junto com a irmã fez uma dieta intensiva e perdeu cerca de 18 quilos em 2019, realizou também uma rinoplastia. Procurada pelo colunista Leo Dias para saber se ela tinha aproveitado a quarentena para realizar uma nova intervenção estética, Maraisa disse:

Não fiz não. Eu fiz rinoplastia em janeiro. Não fiz nenhum procedimento na quarentena porque estou evitando hospital essa época, garantiu ela, que ainda fez questão de reforçar que está feliz com o resultado.

Já sobre o vídeo, Maraisa declarou:

O povo pega a gente desprevenido, afirmou.

Nas redes sociais, o registro surpreendeu e muita gente comentou sobre as mudanças no rosto da cantora.

O que a Maraisa fez no rosto não é normal.. Não é possível que ela gostou, observou uma internauta.

Outros, por sua vez, fizeram piada.

A Maraisa já fez tanta coisa no rosto que não é mais gêmea, apontou outro.

Mas também teve gente saindo em defesa da cantora:

Se a Maraisa faz ou deixa de fazer as coisas no corpo, rosto ou seja lá onde for isso, é problema só dela. Povo fofoqueiro que se incomoda com tudo. Não gostaram? Problema de vocês. Ficam falando coisas desnecessárias, declarou uma terceira.