Cachorro de Orlando Bloom desaparece e ator oferece recompensa para quem achá-lo: Coração partido

16/07/2020 | 08:10



Orlando Bloom está desesperado! O ator recorreu às redes sociais para pedir ajuda para achar seu cachorro, Mighty, que está desaparecido. No Instagram, na última quarta-feira, dia 15, ele compartilhou fotos do cachorro e ofereceu recompensa para quem encontrá-lo.

Mighty Sumiu em Montecito, na Califórnia. Ele tem chip e sua coleira tem um número para contato. Se você o levar para um veterinário, abrigo ou delegacia, eles podem me localizar para uma recompensa, escreveu.

Em seguida, ele desabafou e fez um pedido:

Por favor, me mandem apenas informações reais. Meu coração já está partido, por favor não mandem insultos ou injúrias.

Bloom aparece frequentemente com o cachorro nas redes sociais e fora delas. Mighty foi apresentado aos fãs em 2017, quando ele compartilhou uma foto do filho, Flynn, com o cãozinho. De lá para cá, Mighty até aparece em eventos públicos com o astro de Hollywood.

Atualmente, Bloom está noivo da cantora Katy Perry, que está grávida de uma menina, a primeira filha do casal. Os dois, aliás, possuem o mesmo gosto quando o assunto é animal de estimação. Katy é dona de um cachorro bem parecido com Mighty, chamado Nugget. Os dois são um micro poodle de cor marrom. Por causa da semelhança, os cachorrinhos são confundidos com frequência nas redes sociais.