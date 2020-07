'BR 716', de Domingos Oliveira, no Canal Brasil

16/07/2020 | 07:05



Em 2016, Domingos Oliveira venceu em Gramado nas categorias filme, diretor, trilha e atriz coadjuvante (Glauce Guima) por Barata Ribeiro 716. Sophie Charlotte foi a musa do festival. BR 716 terminou sendo a última ficção de Domingos. Ele fez o documentário Os 8 Magníficos, reunindo oito atores que refletem sobre seu ofício. Morreu em 2019.

Talvez seja por aí que se deva começar a apreciar BR 716. O filme é a atração do Canal Brasil nesta quinta, 16, às 22h30. Domingos foi sempre pessoal, muitas vezes biográfico. Todas as Mulheres do Mundo, Infância são a prova disso, mesmo quando ele próprio não estava em cena, atuando. Em BR 716, quem faz seu papel é Caio Blat.

O título refere-se a um endereço em Copacabana. Disse Domingos: "Caio foi meu ego nesse filme, e eu fui o outro". E Caio: "Sou o alter ego do Domingos. Aliás, sou pequeno na estatura, mas na verdade sou o ego dele". A história passa-se nos anos 1960, num momento complicado da história do País.

Engenheiro e aspirante a escritor, Felipe/Caio leva a vida na farra. Bebida, mulheres. A era do álcool terminaria no golpe de 1964. Domingos e a arte de escrever diálogos. Caio, Sophie, Maria Ribeiro, Daniel Dantas, Álamo Facó, Sérgio Guizé, Pedro Cardoso - o amor de Domingos pelos atores. É um belo filme.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.