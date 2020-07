Bancada do PT sai em defesa de Tião depois de vídeo com Morando

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



16/07/2020 | 00:02



A bancada do PT na Câmara de São Bernardo saiu em defesa do vereador Tião Mateus (PT), alvo de representação dentro do próprio partido por aparecer em vídeo ao lado do prefeito Orlando Morando (PSDB) e elogiá-lo durante a entrega de escrituras a moradores do Jardim Ipanema, seu reduto eleitoral.



Líder do bloco petista na casa, Joilson Santos – que foi assessor de Tião no passado – declarou que o colega avisou sobre a agenda com o tucano. “Nós conversamos com ele ontem (anteontem), até para evitar julgamentos, como ocorreu com as representações dentro do PT. Mas, ao meu ver, acho natural porque ele estava no bairro dele e não com o Orlando. É uma luta dele de muito tempo”, contemporizou. “A luta lá foi iniciada com o (ex-prefeito Luiz) Marinho e não houve nada demais. Na verdade houve um exagero por parte da militância. Tião tem mais de 30 anos de história dentro do partido e merece respeito. Não dá para militante sair cobrando algo de um cara que tem história.”



O Diário mostrou ontem que os filiados Paulo Araújo, Cristian Amaro Vaz e Nathalia Pereira da Silveira protocolaram representação contra Tião junto ao diretório do PT de São Bernardo. Paulo Araújo é pré-candidato à vereança do partido. A alegação do trio foi a de que o vereador, que está em seu quinto mandato, descumpriu o estatuto do petismo ao aparecer ao lado de Morando e também por não efetuar pagamento de contribuições partidárias.



No domingo, Morando divulgou vídeo de ação no Jardim Ipanema junto de Tião e do vice-prefeito Marcelo Lima (PSD). “Estamos aqui na Rua Rochedo. Eu e o Tião somos de partidos diferentes, mas quando o objetivo é atender à população, estamos juntos. Divergências partidárias ficam de lado para atender à população”, declarou o prefeito, na publicação. Depois, o tucano pergunta a Tião sobre a entrega das escrituras. “Um sonho. A população lhe agradece, agradece ao Marcelo também. Todos nós estamos de parabéns pela conquista”, disse o petista.



A equipe do Diário contatou novamente Tião acerca da polêmica, durante a sessão, mas o petista optou por não falar sobre o caso.