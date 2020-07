Santo André cria site que facilita acesso a moradia

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



16/07/2020 | 00:01



A Prefeitura de Santo André lançou, ontem, ferramenta com intuito de ajudar os moradores que ganham até seis salários mínimos a encontrar moradia ofertada pelo município de acordo com sua renda. Trata-se do novo site da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária, o Sihab (Sistema Integrado de Habitação), que pode ser acessado no link santoandre.sp.sihab.com.br.



Na plataforma, o munícipe encontra o cadastro no programa HIS (Habitação de Interesse Social), consegue verificar seus dados cadastrados, enviar documentação e acompanhar as oportunidades de imóveis, que ficam disponíveis para análise. O site começa com 940 unidades habitacionais disponíveis aos moradores que ganham até três salários mínimos, construídos em terrenos públicos.



A diretora da pasta, Roberta Todesco, ressalta que o deficit habitacional do município atinge aproximadamente 30 mil famílias. “Sempre foi meta trazer novas soluções e ferramentas para a habitação. Diante disso, o novo site possibilita isso, de uma forma confiável e segura para nós e moradores”, declara a diretora.

Roberta comenta que, de 2017 até agora, foram entregues pelo menos 6.000 matrículas no município e cerca de 1.000 unidades habitacionais. O planejamento inclui construção de mais 120 habitações.



O prefeito Paulo Serra (PSDB) detalha o novo formato de cadastro que os moradores podem aderir. “Antes, utilizávamos o cadastro único que fizemos no início da gestão, onde quase 30 mil pessoas se cadastraram. Hoje, com essa ferramenta inovadora, as pessoas se inscrevem e conseguem saber todas as possibilidades que elas têm. Totalmente transparente e acessível”, comenta.



Presente ao anúncio, que foi o primeiro realizado presencialmente pela Prefeitura desde o início da quarentena obrigatória, o secretário executivo de Habitação do Estado, Fernando Marangoni, aprovou a iniciativa. “A inovação não está só no site e, sim, na forma, no conteúdo da política habitacional já desenhada pela cidade, que hoje vemos na realidade. É uma habitação de interesse social”, comentou.



O novo site foi colaborativo, ou seja, não teve custo ao cofre municipal por causa do Pitch Gov, parceria entre o governo e startups que geram inovações ao setor público.



Os moradores que já estavam cadastrados no antigo sistema do município – cerca de 23 mil pessoas – foram migrados, automaticamente, para o novo sistema. Para o morador que deseja realizar o cadastro pela primeira, deve acessar o site santoandre.sp.sihab.com.br. O cadastro também pode ser feito por aplicativo.