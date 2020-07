Parques reabrem com pouco movimento

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



16/07/2020 | 00:01



Os parques da região começaram a reabrir ontem e registraram movimento fraco no primeiro dia. Além da insegurança, o tempo nublado também atrapalhou as visitas. A retomada dos espaços públicos ocorreu porque o Grande ABC integra a Fase 3 (amarela) do Plano São Paulo, que prevê a reabertura gradual das atividades com restrições como atuar com 40% da capacidade. São Bernardo, São Caetano e Diadema reabriram os espaços ontem. Amanhã será a vez dos parques de Santo André.



Em São Bernardo, a retomada aconteceu com alguns impasses. No Parque Engenheiro Salvador Arena, no Rudge Ramos, apesar da medição de temperatura logo na entrada do local e disponibilidade do álcool gel, alguns visitantes foram flagrados caminhando pelo parque utilizando a máscara de forma errada, por exemplo, abaixo do nariz. Outro problema, são os banheiros. Tanto o masculino como o feminino estavam fechados.



O gerente de impostos Davi Adamussi, 56 anos, sempre caminhava no local e em demais espaços públicos por volta das 18h, mas como está em home office, optou em antecipar a atividade para fugir de aglomerações. “A primeira semana de reabertura será de adaptações e cuidados redobrados. Não só quando estiver caminhando, mas ao chegar em casa. Acho que o frio vai espantar as pessoas pelo menos por enquanto, mas aos poucos vou ajustando o melhor horário para vir”, comenta.



A cidade também reabriu a Praça Lauro Gomes, no Centro, e os parques Cidade São Bernardo – Raphael Lazzuri, na Vila Tereza, Parque dos Ipês, na região do Alvarenga, e o Parque das Bicicletas, no Centro. O funcionamento será diário, das 6h às 22h. Já o Parque Chácara Silvestre, no Nova Petrópolis, funcionará das 6h às 18h.



Em São Caetano, a reabertura também foi tranquila. Com exceção do Parque Chico Mendes – que está em obras –, a Cidade das Crianças e o Pesqueiro Municipal, que permanecerão fechados, os outros parques do município iniciaram a retomada ontem. O Parque Catarina Scarparo D’Agostini (conhecido como Chiquinho), no bairro São José, estava com todos os espaços de lazer, como bancos e mesas, interditados, permitindo o uso da pista de caminhada e sanitários. Os espaços vão funcionar das 8h às 16h.



“É um recomeço para todos que gostam de vir aqui. Os nossos cuidados e dos parques serão fundamentais, então, cada um precisa fazer sua parte.”, detalha o mecânico Guilherme Vieira, 18.



Em Diadema, a reabertura contemplou os parques Takebe, Ecológico e do Paço, que vão funcionar de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.



Já em Santo André, a retomada acontecerá amanhã, mas hoje algumas pessoas foram vista nos entornos dos espaços públicos. “Enquanto eles (parques) não retornam, aproveitamos o quarteirão, com todos os cuidados, inclusive, ao chegar em casa”, destaca a autônoma Sandra Marinheiro, 32, que faz sua caminhada todos os dias em volta do Parque Antônio Pezzolo – Chácara Pignatari, na Vila Metalúrgica, em Santo André.