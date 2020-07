Mark Ruffalo escreve para garoto que salvou irmã de ataque de cachorro

15/07/2020 | 18:49



Bridger Walker, de seis anos, está sendo considerado um herói nas redes sociais depois de se colocar na frente da irmã para protegê-la de um ataque de um cachorro na quinta-feira, 9 de julho. O menino, que mora nos Estados Unidos, teve diversos ferimentos no rosto, passou por uma cirurgia e recebeu o apoio do ator Mark Ruffalo, intérprete de Hulk nos cinemas.

O ato heroico foi relatado pela tia de Bridger, Nikki, em uma publicação no domingo, 12, que já tem mais de 680 mil curtidas. Segundo ela, Bridger ficou entre um cachorro e sua irmã mais nova, sendo mordido no rosto e na cabeça diversas vezes.

O menino conseguiu pegar irmã pela mão e correu com ela para longe. Ainda na publicação, a tia disse que o sobrinho afirmou que "se alguém tivesse que morrer, eu pensei que deveria ser eu".

Bridger foi levado para o hospital e passou por uma cirurgia, em que recebeu 90 pontos no rosto. Agora, a criança está se recuperando em casa. "Nós amamos nosso menino corajoso, e queremos que outros super-heróis saibam sobre o mais recente super-herói que se juntou ao grupo", disse Nikki na publicação .

"Seus ferimentos estão muito melhores! Ele está com um alto astral e sua personalidade incrível está intacta. Ele não consegue abrir um grande sorriso ainda, mas estava sorridente enquanto eu lia alguns comentários de vocês para ele", contou Nikki sobre o estado de saúde do sobrinho em uma atualização.

Depois de algumas perguntas sobre o ataque, Nikki explicou que os donos do cachorro são "ótimos pessoas" e conhecidos de sua família, e que têm prestado toda a ajuda a Bridger. "Não sentimos nenhum ressentimento em relação a eles, e o amor entre nossas famílias apenas aumentou depois do acidente", disse ela. Em outra publicação ela comentou que os donos decidiram sacrificar o animal.

A publicação acabou viralizando na internet, com diversas pessoas elogiando e desejando melhoras para Bridger. A tia da criança marcou na publicação alguns atores conhecidos por interpretar super-heróis no cinema, e em meio à repercussão atores como Mark Ruffalo e Octavia Spencer enviaram mensagens para a criança.

"Querido Bridger, acabei de ler o que aconteceu com você e queria dizer algo. As pessoas que colocam o bem-estar dos outros à frente do seu próprio são as mais heroicas que eu conheço", escreveu Ruffalo em um comentário na publicação.

Em seguida, continuou: "Eu respeito e admiro verdadeiramente sua coragem e seu coração. Coragem de verdade não é dominar uma pessoa ou lugar com alguém ou andar por aí como um cara durão. A real coragem é saber o certo a se fazer e fazer o certo mesmo que isso acabe te machucando de alguma forma".

"Você é mais homem que muitos, muitos que eu vi ou conheci. Com admiração, Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk/Professor)", concluiu.

"Não sou uma vingadora equipe de super-heróis, mas eu os conheço e gosto deles, assim como gosto do seu pequeno herói", afirmou Octavia.