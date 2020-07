De janeiro a maio, supermercados têm alta de 5,63% nas vendas, diz Abras

15/07/2020 | 18:18



Os supermercados brasileiros registraram alta de 5,63% em suas vendas nos primeiros cinco meses de 2020, na comparação com o mesmo período de 2019. No mês de maio, o setor registrou crescimento de 11,93% em relação a maio do ano anterior, e alta de 3,75% na comparação com abril. Os dados são do Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e os valores já são deflacionados pelo IPCA/IBGE.

Para a Associação o aumento do consumo deveu-se tanto ao movimento de abastecimento assistido no início da pandemia, quanto ao auxílio emergencial dado pelo Governo a autônomos e pessoas sem renda durante o isolamento social. Ainda assim, o presidente da Abras, João Sanzovo Neto, não descarta que o aumento do desemprego e a crise financeira que se aproxima devem ter reflexo sobre os números do setor.

Em maio, o Abrasmercado (cesta dos 35 produtos mais vendidos nos supermercados do País) registrou alta de 1,20% no preço, na comparação com abril deste ano. No acumulado dos 12 meses até maio, o valor da cesta subiu 10,99%. As maiores variações altas observadas foram cebola, com alta de 41,73%; batata, 26,47%; farinha de mandioca, 9,48%; e feijão, 7,84%.