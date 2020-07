Nárnia, 007, Jojo Rabbits… Confira alguns filmes gravados na República Tcheca

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



15/07/2020 | 17:18



Com lindas paisagens desde a capital Praga até as cidades do interior, a República Tcheca é um país muito procurado pelos cineastas na hora de escolher locações para rodar filmes e séries de TV. Confira algumas cidades que serviram de cenário para produções grandiosas e permitem que você viaje pela região sem sair de casa.

15 séries e filmes gravados na República Tcheca

A capital da República Tcheca serviu de cenário para diversos filmes, entre eles A Insustentável Leveza do Ser, adaptação do romance de Milan Kundera. Além disso, a cidade faz as vezes de Moscou em Missão Impossível 4, de Tom Cruise. Na saga, o Castelo de Praga representa o Kremlin.

Outra obra filmada em Praga é Oliver Twist. No longa, Roman Polanski usou o Barrandov Studios, na capital da República Tcheca, para imitar Londres. Já em Os Bórgias, do diretor espanhol Antonio Hernández, o local foi transformado na Capela Sistina e nos apartamentos do papa.

Esta bela cidade termal da República Tcheca aparece em 007 – Cassino Royale. Na pele do agente secreto James Bond, o ator Daniel Craig gravou diversas cenas no Grandhotel Pupp, que foi transformado no Hotel Splendide. Além de Karlovy Vary, Praga, Planá e Loket aparecem na película.

Suíça Boêmia

As paisagens dos sonhos da Suíça Boêmia dão o ar da graça em As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Quem assiste ao filme pode reconhecer as montanhas rochosas de Pravcická Archway, um dos pontos turísticos da região.

Cesky Krumlov e Poricany

A bucólica Cesky Krumlov, uma das cidades mais lindas do mundo, e a singela Poricany, ao sul da Boêmia, serviram de locação para O Albergue. Com roteiro original desenvolvido por Quentin Tarantino, o filme de terror é tão violento que chegou a ser proibido em alguns países.

Kutná Hora e Zatec

Os Miseráveis, filme de 1998 adaptado da novela de Victor Hugo, estrelado por Liam Neeson, Geoffrey Rush e Uma Thurman, teve cenas gravadas em duas cidades: Kutná Hora e Zatec. A primeira é uma cidade histórica que lembra Ouro Preto, em Minas Gerais, e foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco.

Zatec, por sua vez, é um dos templos da cerveja tcheca por abrigar uma série de plantações de lúpulo. O local também serviu de cenário para algumas passagens de Jojo Rabbit, do diretor Taika Waititi, vencedor do Oscar 2020 na categoria de Melhor Roteiro Adaptado.

Nedvedice

Situado em Nedvedice, cerca de 40 km a noroeste de Brno, na região da Morávia do Sul, o Pernstejn é um dos muitos castelos maravilhosos da República Checa, Cercado por uma densa floresta, a edificação foi palco das filmagens de Van Helsing, estrelado por Hugh Jackman.

Kromeriz

Uma das cidades mais turísticas da Morávia, no leste da República Tcheca, Kromeriz é o lar de um castelo homônimo que foi usado, por muitos anos, como residência dos bispos de Olomouc. O local abriga a segunda galeria de arte mais importante do país, com telas de Pieter Bruegel, o Velho, e Antoon van Dyck – bem como partituras de Mozart, Haydn e Beethoven.

Por conta disso, o Castelo de Kromeriz foi usado durante as filmagens de Amadeus. O longa dirigido por Milos Forman retrata a vida do jovem Mozart.

Benesov

Para o arquiduque Franz Ferdinand, um dos Habsburgos herdeiros do trono do Império Austro-Húngaro, não havia propriedade mais especial que o Castelo de Konopiste, na Boêmia. Quem também estrelou o local foi Edward Norton, durante as filmagens de O Ilusionista.

Frydlant

A decoração original renascentista do Castelo de Frydlant testemunhou a primeira temporada das aventuras de Orlando Bloom e Cara Delevingne na série Carnival Row. É possível conferi-la na plataforma Amazon Prime Video.

Bouzov

Construído entre os séculos 13 e 14, o Castelo de Bouzov está localizado no coração das florestas da Morávia. Linda, a edificação já foi usada como locação em diversos filmes tchecos, bem como nas séries Fantaghirò e O Jovem Indiana Jones.

30 imagens incríveis da República Tcheca

Na galeria, confira 30 fotos incríveis das cidades e dos cenários naturais da República Tcheca.