15/07/2020 | 17:10



Simone e Simaria decidiram publicar uma foto direto do túnel do tempo e surpreenderam os seus seguidores do Instagram!

Ao longo dos anos, as sertanejas mudaram drasticamente e tornaram-se dois mulherões, não é? Nas redes sociais, os fãs fizeram questão de enaltecer as coleguinhas:

Sou fã de vocês desde essa época bem aí, garantiu uma.

Sempre lindas, atestou outra.

O tempo é bom, né?, brincou uma terceira.

E você, o que achou desse antes e depois?