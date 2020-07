Tom Hanks diz que seus ossos ficaram parecidos com bolacha água e sal quando teve coronavírus

15/07/2020 | 17:10



Tom Hanks fez um desabafo sobre o período em que testou positivo para o novo coronavírus. O ator, de 64 anos de idade, deu uma entrevista ao programa The Late Show with Stephen Colbert e afirmou que os primeiros sintomas da doença começaram a aparecer quando ele e a esposa, Rita Wilson, voltaram de uma viagem à Sidney, na Austrália.

- Eu disse: Você sabe, estou me sentindo um pouco mal. Rita estava com dor de cabeça, também estava se sentindo mal. Fomos testados... e na manhã seguinte, estávamos cercados por pessoas em roupas de proteção e estávamos em um hospital.

O artista explicou que teve sintomas muito diferentes do da esposa; Rita sofreu com uma náusea terrível e uma febre alta, além de ter perdido seu paladar e olfato - o que não aconteceu com Tom.

- Eu tinha ossos que pareciam ser feitos de bolacha água e sal. Toda vez que me mexia, parecia que algo estava quebrando por dentro.

O astro ainda esclareceu que demorou de oito a nove dias pra que ele e a esposa se curassem da Covid-19. Pelo menos as coisas deram certo no final, não é?