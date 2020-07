Rafa Kalimann posta vídeo tremendo e desabafa: - As pessoas vêm no portão tirar foto da gente aqui dentro

15/07/2020 | 16:10



Rafa Kalimann usou o seu Instagram Stories nesta quarta-feira, dia 15, para desabafar sobre uma situação desagradável que tem enfrentado nos últimos meses. A ex-BBB contou que, desde que saiu do reality show, tem perdido muito de sua privacidade em sua própria casa em Goiânia, já que vários seguidores e até mesmo vizinhos tiram fotos suas e de seus familiares dentro da residência.

Em uma série de vídeos, a influenciadora mostrou que estava tremendo e muito abalada, e disse que vinha sofrendo crises de ansiedade por conta do assunto:

- Tá rolando uma situação meio chata aqui em casa. Tô tremendo, porque sempre que acontece me dá crise de ansiedade. (...) Desde que saí do programa, a gente tem perdido muito da nossa privacidade aqui em casa. A gente mora em um condomínio, as pessoas vêm no portão da minha casa tirar foto da gente aqui dentro. Eu sei que compartilho com vocês a minha vida, faço isso porque eu gosto, mas tem um limite, até porque não sou só eu que moro aqui. Tem minha família, minha sobrinha, meu irmão, minhas primas.

Ela continuou, dizendo que a situação chegou a tal ponto que suas primas tem receio até mesmo de ficar de biquíni dentro do imóvel, e listou algumas das situações de invasão de privacidade que já enfrentou:

- Chegou a tal ponto das minhas primas não quererem tomar sol porque elas ficam sem graça de usar biquíni dentro da minha casa, porque os vizinhos tiram foto. Tem corretor, que vem trazer pessoas para ver casas aqui no condomínio, que vem aqui na porta da minha casa mostrar, como se fosse um ponto turístico.

Rafa ainda revelou que preciso mudar o portão de sua casa por conta dessa situação, e disse que, apesar de pedir diversas vezes para que as pessoas não tirem fotos, isso continua acontecendo. Ela ainda finalizou dizendo:

- Eu espero que as pessoas vejam esses stories e entendam que não é legal, divertido, tirar foto das pessoas dentro da casa delas. Por respeito a mim e a minha família peço que vocês não façam mais isso. Não quero mudar a minha vida para ter a privacidade de andar por onde eu quiser.

Complicado, né?

Bianca Andrade

Em seu programa no YouTube, o Boca a Boca, Bianca Andrade falou sobre a sua relação com Rafa Kalimann. As duas se desentenderam bastante dentro do BBB20, mas de acordo com a empresária, após deixarem o reality, elas conversaram e se resolveram.

Bianca se mostrou feliz pela hashtag levantada pelos fãs de RaBia - nome dado ao shipp das duas - contra a rivalidade feminina, e revelou que conversou com a influenciadora:

- Acho que a vida, a gente tem que aproveitar da melhor maneira, com muito amor. Inclusive, Rafa Kalimann, um beijo especial pra você. A gente já se falou pelas redes sociais, foi impossível não se falar. E isso é muito legal, meu coração está tão em paz e eu estou muito feliz, porque está todo mundo bem e feliz.