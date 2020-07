15/07/2020 | 16:10



Mayra Cardi está de mudança! A life coach viajou na manhã desta quarta-feira, dia 15, para o local onde será a sua nova casa. Nos Stories do Instagram, a empresária não deu muitos detalhes, mas contou que pretende se mudar em dez dias - isso, é claro, se as obras realmente terminarem até lá!

Mayra também revelou que o seu novo lar tem bastante verde:

- No meio do mato, do jeito que eu gosto! Na natureza, contato com tudo, celebrou a coach.

A mudança surge dias após toda a polêmica envolvendo Arthur Aguiar, ex-marido de Mayra e pai de sua filha, Sophia. Tomara que ela seja mais feliz nessa casa nova, não é?