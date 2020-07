Não haverá falta de crédito e financiamento para o setor de saneamento, diz BNDES

15/07/2020 | 15:55



O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, afirmou que o saneamento é agenda prioritária da instituição financeira nos próximos anos. Ele garantiu que não faltará crédito para financiar investimentos no setor. Montezano disse ainda que o banco está à disposição de governadores e prefeitos que quiserem apoio na estruturação de projetos na área.

"Iniciamos agora a jornada de execução dos investimentos no saneamento. O marco era fundamental para isso", afirmou ele, em cerimônia de sanção da lei no Palácio do Planalto.

Na avaliação dele, os investimentos em saneamento podem ajudar a reduzir a desigualdade social no País, que tem um dos piores índices do mundo.

Montezano disse que projetos com uma boa modelagem, engenharia e estruturação financeira são fundamentais para atrair investimentos. "O BNDES está à disposição de governadores e prefeitos para ajudar a elaborar projetos de saneamento", comentou.

Segundo ele, a linha mestra de atuação do banco é baseada em cinco pilares: ninguém fica para trás; respeito à capacidade de pagamento de cada localidade; universalização no menor tempo possível; abertura à competição e busca do melhor player e modelo; e sustentabilidade financeira dos projetos.