Ex-RBD, Maite Perroni celebra a estreia de Desejo Sombrio, sua série na Netflix

15/07/2020 | 14:10



Maite Perroni, que ficou ainda mais conhecida após participar da novela Rebelde e da banda RBD, celebrou a estreia de Desejo Sombrio, sua série na Netflix, nesta quarta-feira, dia 15! A trama, que já está disponível no serviço de streaming, conta a história de uma prestigiada advogada e professora universitária, chamada Alma Solares, que vai passar um tempo com uma amiga que está vivendo o luto de uma separação. Nesse período, Alma acaba tendo um encontro quente com um jovem de 23 anos de idade. Quando ela volta para a sua vida familiar, ela decide esquecer o que aconteceu, mas as coisas não são tão fáceis como parecem... O que era para ser uma simples aventura se torna uma paixão arrebatadora e uma obsessão perigosa, trazendo à tona segredos que podem mudar o rumo de sua vida! Ficou curioso, não é?

No Instagram, a eterna Lupita de Rebelde falou sobre a experiência de gravar o seriado, se mostrando bastante grata por essa oportunidade.

Chegou o dia! #oscurodeseo já está disponível na Netflix para todos vocês! Definitivamente, foi um processo desafiador e enriquecedor, cheio de nuances e aprendizados. Sem dúvida, nosso coração está cem por cento definido nesta história! Obrigada @pacoramosq @stopello @epigmenioibarra #VeronicaVelasco @anavedom @patobenitezl por acreditarem em mim e apostarem em para dar vida a Alma. Agradeço aos meus diretores que me pegaram pela mão e me acompanharam o tempo todo. Eles têm sido os grandes líderes deste navio. Obrigada @pitipolybarra por tornar o cenário o meu lugar favorito com sua energia e dedicação, obrigada @laama_marquez por ser meu grande cúmplice e companheiro, por nos encontrarmos em um momento em que você sempre me deu seu amor e força para crescer. Aos nossos diretores de fotografia que fizeram um trabalho espetacular @jpojeda_amc e @jero_rod, o trabalho deles definitivamente aprimora nossa história, obrigada por cuidarem de nós. Obrigada aos nossos escritores por nos dar essa história tremenda!!!, escreveu.

Maite continuou os agradecimentos, citando boa parte da equipe de produção, e afirmou que todos se tornaram uma família para ela. Fofa, né? Além disso, a atriz aproveitou para publicar mais um trailer da série. E aí, partiu maratonar?