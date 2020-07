Volkswagen inaugura modernização na área de estamparia

Do Diário do Grande ABC



15/07/2020 | 14:05



A Volkswagen anunciou a modernização da estamparia, na fábrica Anchieta, em São Bernardo, agora há pouco, com a nova prensa PXL ''''Extra Large''''. O investimento para o projeto vem dos R$ 2,4 bilhões direcionados para as fábricas paulistas, já anunciado, e que estão inseridos dentro do ciclo de R$ 7 bilhões até o final deste ano.

“Esta instalação permite que o processo de produção na estamparia da fábrica Anchieta tenha o mesmo nível de tecnologia e qualidade disponível no Grupo Volkswagen mundialmente”, ressalta Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina. Na ocasião, a empresa também celebrou o marco de 24 milhões de automóveis produzidos em suas três unidades fabris – São Bernardo, Taubaté, no Interior de São Paulo, e São José dos Pinhais, no Paraná, ao longo de sua história no País.

Mesmo diante da pandemia, seguindo todos os protocolos de saúde e segurança para proteger o time envolvido, o projeto da Estamparia que nasceu no final de 2018 manteve seu cronograma de instalação planejado. “A PXL, além de oferecer o mais avançado e alto nível de segurança aos nossos operadores, é quatro vezes mais produtiva do que as prensas anteriores. A nova prensa alcança em média 7,1 ciclos por minuto, chegando a 3,4 mil peças em um turno de produção e sua força máxima de estampagem é de 2,1 mil toneladas”, detalha António Pires, vice-presidente de Operações da Volkswagen do Brasil e Região América do Sul.

A nova prensa será utilizada para estampar peças de todos os veículos produzidos sob a plataforma MQB da unidade Anchieta, ou seja, Polo, Virtus e o mais novo modelo Nivus. Este último lançamento contribuiu para viabilizar o projeto, uma vez que com a nova prensa o custo logístico de peças, que eram produzidas em Taubaté, foi reduzido. A fábrica de Taubaté também conta com uma prensa similar a essa inaugurada na Anchieta.

Adicionalmente, além desta redução nos custos logísticos, aspectos e impactos positivos em relação à proteção ambiental e eficiência energética também foram levados em consideração. O equipamento permite redução do consumo de energia elétrica de aproximadamente 7 mil MWh por ano, equivalente ao consumo anual de 3.720 residências.

Em função da grande complexidade logística e com o objetivo de assegurar fluxos e processos seguros para os operadores envolvidos, a Volks utilizou a fábrica digital no planejamento do projeto. Desta forma, com simulações virtuais foi possível otimizar e obter informações sobre possíveis gargalos, interrupções e número de recursos humanos, bem como otimização do layout e espaço para armazenagem de materiais necessários previamente à instalação da nova prensa.