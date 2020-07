Saiba como definir quem pode te responder no Twitter

Marcella Blass

Do 33Giga



15/07/2020 | 13:48



O Twitter tem uma série de ferramentas para controlar não apenas a privacidade, mas também quem interage com você na rede social. Uma das mais recentes é a opção de escolher quem poderá responder aos tweets postados (qualquer pessoa, seus amigos ou apenas quem foi mencionado), que está sendo liberada aos poucos para as versões web, Android iOS.

O interessante da novidade é que ela não é uma configuração geral. O usuário tem a liberdade de escolher quem pode responder aos tweets de maneira individual, no momento em que eles estão sendo escritos.

A seguir, o 33Giga te mostra como o recurso funciona. Vale destacar que o tutorial foi feito em um smartphone Android, mas é semelhante às outras plataformas. Veja só:

1 – Clique na pena (ou no botão Tweetar, na versão web) para iniciar um tweet.

2 – Digite o que deseja tweetar e clique no símbolo do globo, no parte inferior da tela.

3 – Em “Quem pode me responder?” escolha entre Qualquer pessoa, Pessoas que você segue e Somente pessoas que você menciona.

4 – Depois é só fazer a publicação normalmente, tocando em Tweetar.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga