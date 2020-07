Ponte Preta chega a acordo com atacante e rescinde contrato de forma amigável

15/07/2020 | 13:38



A Ponte Preta oficializou nesta quarta-feira a rescisão do contrato com Mateus Anderson. O atacante colocou um fim ao acordo de forma amigável com a equipe alvinegra e segue carreira fora do Moisés Lucarelli. Oficializado no final do ano passado, tinha vínculo com o time de Campinas até 31 de dezembro de 2021, mas não teve bom desempenho até março, quando o calendário foi paralisado.

De acordo com nota oficial emitida pela assessoria de imprensa da Ponte Preta, o jogador não estava nos planos da diretoria para continuidade do Campeonato Paulista e início das demais competições a partir de agosto.

A quebra do contrato, assinada na última terça-feira, não traz nenhum tipo de ônus ou bônus aos dois lados envolvidos na negociação. Durante a estada na Ponte Preta, Mateus Anderson disputou oito jogos, sem gol ou assistência, além de um cartão amarelo.

Com o técnico João Brigatti no banco de reservas, não teve nenhuma minutagem em campo e era a última opção para o sistema ofensivo. "A Ponte Preta agradece Mateus Anderson pelos bons serviços prestados e deseja sucesso ao atleta nos próximos desafios profissionais", declarou a diretoria, em comunicado oficial.