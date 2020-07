Poupatempo e Detran enviarão documentos que ja foram emitidos pelo Correio de forma gratuita

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



15/07/2020 | 13:20



O governador João Doria (PSBD)anunciou no início da tarde desta quarta-feira (15) em coletiva de imprensa realizada no Palácio dos Bandeirantes que a partir de segunda-feira (20) o Poupatempo e o Detran (Departamento de Trânsito) passarão a enviar documentos como RG e CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que foram emitidos desde o inpicio da pandemia pelos Correios de forma gratuita. Cerca de 195 mil documentos estão retidos e o intuito da ação é continuar evitando aglomeração de pessoas e facilitar o cumprimento da quarentena e do distanciamento físico.

Além disso, a partir de amanhã o Incor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas) passa a utilizar 10 novos respiradores desenvolvidos pela USP (Universidade de São Paulo) com tecnologia totalmente nacional.

Os equipamentos são resultado de estudo que teve início em 19 de março e contou com cerca de 200 profissionais entre pesquisadores, professores e alunos da universidade e serão utilizados em pacientes diagnosticados com o novo coronavírus. "É um momento de comemoração, de vitória da ciência e tecnologia brasileira porque o Governo do Estado confia nos seus centros de ensino e pesquisa", afirmou Marco Antonio Zago, reitor da universidade.

Doria lamentou que o estado tenha tido o segundo maior número de mortes em um dia registradas ontem. "Não podemos tratar 429 mortes como estatística. Então volto a reafirmar, não podemos relaxar. A pandemia não acabou", afirmou.

O estado tem hoje 393.176 casos de Covid-19 confirmados. Deste montante, 5.921 pacientes estão internados na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 8.777 em leitos de enfermaria. 18.640 pessoas morreram em decorrência da doença. 246.941 se recuperaram e 55.169 tiveram alta hospitalar.