Fotos e curiosidades da nova atração de Mickey e Minnie na Disney World

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



15/07/2020 | 13:18



A empolgação durante o lançamento de Mickey and Minnie’s Runaway Railway, no início de março, era enorme. Afinal, a atração, aberta no Hollywood Studios, na Disney World em Orlando, que voltou às atividades após meses fechados por conta da pandemia do novo coronavírus, marca a primeira ride do mundo dedicada ao famoso casal de ratinhos.

Nem o próprio conglomerado sabe dizer muito bem porque demorou tanto tempo para os personagens terem sua própria atração, mas o fato é que ela chegou cheia de pompa. Não à toa, ocupa o Chinese Theater, hoje o símbolo central do Hollywood Studios. E vale ser visitada com calma no pós-pandemia, quando as fronteiras forem abertas e estiver seguro para os brasileiros viajarem.

Fotos de Mickey and Minnie’s Runaway Railway

Crédito: Divulgação Mickey e Minnie’s Runaway Railway, no Teatro Chinês, é a primeira ride dedicada aos ratinhos famosos no mundo

Como é a experiência

Voltada para a família, Mickey and Minnie’s Runaway Railway mostra a saga do casal de ratinhos em busca de um lugar para fazer um piquenique romântico no Runnamuck Park. O problema é que o Pluto se esconde no porta-malas e, quando menos esperam, Mickey e Minnie se deparam com o Pateta, no comando de um trem, querendo ajudá-los.

O resultado, claro, é confusão. Jogados de um lado para o outro, os ratinhos encontram outros personagens, como Bafo de Onça e Pato Donald em meio a vulcões, trânsito, festas, quedas d’água e cenários de faroeste. A melhor parte da brincadeira se dá quando a Margarida aparece, mas não darei spoilers. Vale a pena ir até lá para curtir.

A tecnologia por trás da atração

O grande barato de Mickey and Minnie’s Runaway Railway é transportar para os tempos atuais a magia dos desenhos bidimensionais. Para isso, foi criada uma animação chamada “Perfect Picnic”, que conduz o visitante ao longo da atração. A trilha sonora “Nothing Can Stop Us Now” também se destaca, já que é uma daquelas músicas que não é tão fácil tirar da cabeça.

Fofo, com traços que remetem aos clássicos da turma do Mickey, o brinquedo contempla uma combinação de espaços físicos com projeções para as quais todos são levados por meio de veículos sem trilhos. Isso é um grande barato, pois é possível repetir a experiência e, dependendo onde sentar, ver tudo de ângulos ligeiramente diferentes.

Curiosidades