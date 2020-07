Pai de Saulo Poncio relembra polêmicas do cantor: Ele estava correndo risco de morte

15/07/2020 | 13:10



O pastor Márcio Poncio abriu o jogo para o colunista Leo Dias sobre os momentos complicados que enfrentou com o filho, Saulo Poncio. Em meio às polêmicas e as traições do cantor no relacionamento com Gabi Brandt, Márcio revelou que entrava em discussões com ele, por achar que Saulo estava correndo sérios riscos se continuasse no caminho em que estava trilhando.

- Ele não conseguiu segurar a onda e acabou se envolvendo com bebidas, com mulheres. A gente entrava em discussão braba porque ele estava correndo risco de morte, porque ele estava indo por um caminho que a gente sabe que não leva a lugar algum. Ficamos com medo de perdê-lo, pois ele estava indo para um lado e a gente para outro, disse.

Márcio ainda disse que, apesar das discussões, era difícil levantar a voz para o filho, mas o relembrava de situações semelhantes que enfrentou na vida;

- É difícil eu alterar a voz. O Saulo passou por um momento ruim. Tive meus patrões, quando eu tinha 20 e poucos anos, que faziam festas com garotas de programa e eu nunca me envolvi. Sempre passei isso para ele, que nunca me envolvi e me mantive perto de Deus. E eu via que o Saulo estava se deixando levar.

Após solucionar as questões na vida pessoal, Saulo recebeu o apoio da família e Márcio disse que o filho teve um choque de realidade;

- Mas, graças a Deus, hoje ele está nessa mudança radical. Com a mãe orando a Deus, ele conseguiu e está num mergulho mais profundo nas coisas espirituais tendo um choque de realidade.