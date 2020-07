Francisco Cuoco estaria deprimido por conta do isolamento e abalado após vir à tona suposto caso de paternidade

15/07/2020 | 13:10



Ficar isolado em meio à pandemia do novo coronavírus está sendo algo bem difícil para muitas pessoas. E para Francisco Cuoco, ator de 86 anos de idade, a situação está complicada e os amigos do veterano estão preocupados com ele, já que o astro, que está em São Paulo, demonstra estar deprimido por não trabalhar e por não estar no Rio de Janeiro, onde morou por grande parte de sua vida.

Um amigo de longa data, que prefere não se identificar, disse o seguinte para o jornal Extra:

- Ele está triste, pouco quer conversar e ficamos preocupados, porque ele faz tudo sozinho e parece triste demais.

Segundo essa pessoa, os três filhos de Francisco estão morando em outras cidades e ele só conta com a companhia da irmã, com quem está morando em um apartamento em Moema. Além disso, ambos recebem o auxílio de uma empregada doméstica.

O ator está solteiro desde o fim de seu relacionamento com a estilista Thais Almeida, que é 54 anos mais nova, em 2018. Após o término, ele chegou até mesmo a morar com a ex-esposa, Gina Rodrigues.

O que também teria afetado o emocional do ator é uma história recente que veio à tona: um ator de 41 anos de idade afirma ser o filho de Francisco e quer fazer um teste de DNA para tentar descobrir a verdade.