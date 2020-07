40 fotos das paisagens e cidades mais espetaculares do Reino Unido

Luchelle Furtado





15/07/2020



Formado por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, o Reino Unido abriga algumas das paisagens mais espetaculares da Europa. Londres, Edimburgo, Belfast e Cardiff são as principais bases para explorar as maravilhas da região, que conta com castelos, campos verdejantes, lagos cristalinos e belas falésias.

Conheça o Reino Unido em fotos

Veja aqui 40 fotos das principais cidades e paisagens do Reino Unido.