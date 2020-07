Marina Ruy Barbosa pede empatia ao repudiar críticas sobre aparência na web: Isso pode ser muito perigoso

15/07/2020 | 11:10



Marina Ruy Barbosa recorreu às redes sociais para pedir empatia e o fim das críticas sobre a aparência física das pessoas. Em seu perfil do Twitter, a atriz alertou seus seguidores, afirmando que isso pode ser muito perigoso.

Acho muito errado ficar fazendo meme ou comentários pesados sobre a aparência das pessoas. Isso pode ser MUITO perigoso... empatia galera, empatia, começou Marina.

Na sequência, ela disse que vê coisas muito pesadas na internet ao responder uma seguidora.

Por mais que pareça que a pessoa do meme não liga, é CLARO que liga. Mais empatia, por favor, disse a internauta.

No fim, ela se explicou melhor, questionando o por quê de algumas pessoas zombarem das outras na web.

Tipo, pegar frame de vídeo, foto de ângulo ruim, pra ficar diminuindo e expondo alguém. Juro, pra que? Não entendo, o que a pessoa que faz isso ganha? Se sente melhor ferindo alguém pra se sentir superior?

Todos os tweets de Marina receberam mais de mil curtidas e o assunto começou a ser abordado na sessão dos comentários. Dentre relatos de internautas, muita gente concordou com a opinião da atriz, dizendo:

Concordo plenamente, as pessoas querem acabar com a cultura de bullying, mas muitas vezes as mesmas fazem graça com a aparência dos outros, escreveu uma seguidora.

Alguém com mesmo pensamento que eu finalmente... acho um absurdo isso, fazer comparações e memes com a aparência das pessoas...Todos temos sentimentos, disse outra.

Vale dizer que o posicionamento de Marina aconteceu logo após Flavia Pavanelli receber inúmeras críticas na web por conta de seus procedimentos estéticos. A atriz de 22 anos chegou a se pronunciar nas redes sociais, repudiando as críticas e expondo comentários negativos que vem recebendo.