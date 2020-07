Com novo formato, Masterchef tem seu primeiro vencedor da temporada

15/07/2020 | 11:10



A nova temporada de Masterchef Brasil estreou na última terça-feira, dia 14, e impressionou pelo novo formato. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o programa sofreu algumas alterações e não terá apenas um vencedor, mas vários. Isso porque, diferente das edições passadas, cada episódio terá um campeão.

O primeiro episódio, claro, começou com tudo! De primeira, os oito participantes foram surpreendidos pela Caixa Misteriosa, que deu início à disputa em novo formato no estilo tudo ou nada. Diferentemente do habitual, na caixa havia um tablet com mensagens dos artistas; Ivete Sangalo, Fernando e Sorocaba, Thiaguinho e Tirulipa. Cada famoso escolheu seu prato favorito, e os cozinheiros puderam escolher qual deles executariam.

Ivete pediu um clássico prato baiano chamado caruru, Thiaguinho propôs uma receita tradicional de feijoada, a dupla sertaneja Fernando e Sorocaba sugeriu uma galinhada e o humorista Tirulipa um prato de estrogonofe de bode. Na primeira prova, quem acabou levando a melhor foi a participante Cilene, com o pedido dos sertanejos. Por sua vez, os eliminados foram Thiago e Ali Philipe, que se arriscaram no prato favorito de Ivete Sangalo e acabaram não agradando os jurados.

Já na segunda etapa, os cozinheiros sobreviventes, Cecília, Claudia, Hailton, Jéssica, Saulo e Cilene, tiveram que criar receitas com ingredientes de uma cesta básica. No final, Paola Carosella se emocionou ao consagrar Hailton primeiro campeão do Masterchef. Ele preparou um prato de isca de fígado acebolada com arroz branco e salada de repolho.

Seguindo o novo formato, além de consagrar Hailton campeão, ele também recebeu um troféu, vários prêmios e cinco mil reais. O mesmo valor foi doado ao Unicef, seguindo o novo formato do reality, que a cada episódio fará uma doação à uma instituição beneficente.