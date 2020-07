Zidane elogia elenco do Real por vontade mostrada após parada na luta por título

15/07/2020 | 09:43



Com apenas duas rodadas a serem disputadas e com quatro pontos a mais (83 a 79) que o rival Barcelona, o Real Madrid precisa apenas de uma vitória para garantir o título do Campeonato Espanhol. A primeira chance será nesta quinta-feira contra o Villarreal, em Madri, e na véspera desta "decisão" o técnico francês Zinedine Zidane fez questão de elogiar os jogadores pela vontade mostrada em campo após uma paralisação de três meses por causa da pandemia do novo coronavírus.

"A história deste clube é que os jogadores, quando chegam, sabem a ambição que temos. Após o confinamento, os jogadores, após três meses em casa, queriam fazer grandes coisas. Eles queriam algo mais, queriam ficar depois dos treinamentos. Isso diz a você o que é essa equipe", afirmou o treinador em entrevista coletiva por videoconferência.

O Campeonato Espanhol teve a sua retomada há cerca de um mês com o Barcelona na liderança com dois pontos a mais que o Real Madrid. Hoje, nove rodadas depois, a situação mudou a favor do time de Madri, que só venceu desde a volta da competição, enquanto que o rival da Catalunha obteve seis vitórias e três empates.

Mesmo com a vantagem nesta luta pelo título, Zidane ressaltou que a sua equipe só pensa em vencer o Villarreal. "Estamos aqui para tentar ganhar amanhã (quinta-feira). Isso nos motiva e nos preparamos para isso. Não penso em empate, pensamos em dar a vida como todos os jogos, assim como o rival", comentou.

O treinador francês destacou ainda que a conquista será especial para os torcedores do Real Madrid por conta de tudo o que se passou, e ainda está passando, na Espanha com a pandemia da covid-19.

"Pensamos nos nossos torcedores. Muitas pessoas estão tendo dificuldades e o futebol é uma maneira de esquecer um pouco a vida cotidiana. Trabalhamos para conseguir as coisas e pensar naqueles que não podem assistir aos jogos. Espero que estejam orgulhosos de todo o elenco", finalizou.