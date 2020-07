Luan Dias renova com o Netuno por 5 temporadas

Dérek Bittencourt

14/07/2020 | 23:59



Uma das principais revelações da base do clube, onde está desde 2016, o meia-atacante Luan Dias renovou contrato com o Água Santa por mais cinco temporadas. Agora, o vínculo – que valia até 2022 – vai até 2025. Autor de dois gols no Paulistão deste ano, contra Ituano e Corinthians (ambos no Inamar), o jogador não escondeu a alegria em estender sua permanência na equipe de Diadema.

“Estou muito feliz e motivado com a renovação. É um sinal de que estou fazendo o meu trabalho com excelência. Agora é trabalhar para poder manter o Água Santa na elite do Paulista. Agradeço demais a cada um do clube. Desde o começo sempre me ajudaram a evoluir”, declarou Luan Dias.

A identificação do jogador com o clube já é grande e começou na base, quando participou da campanha do Netuno que chegou ao terceiro lugar no Paulista Sub-20 de 2017. Ex-diretor da base e atual dirigente do profissional, Wanderley Farias destacou essa familiaridade do meia-atacante com a camisa do Água Santa. “Luan é muito identificado com as nossas cores e com a cidade de Diadema. É um orgulho ver sua evolução a cada partida e saber que contaremos com seu futebol por, pelo menos, mais cinco anos. Ele tem um passado, presente e futuro brilhantes aqui no Água Santa”, disse.

Luan Dias e os demais companheiros seguem em Itu se preparando para o retorno do Paulistão, quarta-feira, contra o Mirassol.