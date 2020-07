Santo André identifica atleta com Covid, o isola e planeja novos testes

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/07/2020 | 23:59



O Santo André recebeu ontem os resultados dos últimos exames para identificação do novo coronavírus, realizados por jogadores, integrantes da comissão técnica e demais funcionários que compõem a delegação ramalhina em Vargem, local escolhido para a intertemporada em preparação para o retorno do Campeonato Paulista. E um jogador testou positivo para a Covid-19.

A diretoria preferiu não divulgar o nome do atleta, que já foi isolado dos demais e permanecerá nessas condições durante os próximos dez dias – consequentemente, corre risco de ser desfalque nas partidas contra Santos (quarta-feira, dia 22, provavelmente no Estádio da Vila Belmiro) e Ituano (domingo, 26, possivelmente no Canindé, na Capital).

Aliás, todo o grupo ramalhino passará por novo exame hoje ou amanhã para que seja possível identificar se houve contaminação de algum companheiro. “Por conta disso vamos refazer todos os testes, provavelmente amanhã (hoje)”, admitiu o executivo de futebol Edgard Montemor Filho. “E mesmo o atleta contaminado vai refazer o exame também amanhã (hoje) e novamente 48 horas antes do jogo contra o Santos. Mas até este próximo teste está isolado no quarto, não vai treinar”, complementou o dirigente.

Antes do embarque da delegação para Vargem, todos foram testados e um integrante da comissão técnica havia sido positivado, viajando ao Interior somente dias depois, quando se juntou aos demais colegas. “Ninguém está 100% seguro, não importa o protocolo. A gente está isolado, mas a carne comprada vem de fora, enfim”, complementou o dirigente ramalhino.