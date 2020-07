Série A-2 depende de aval do Estado para voltar dia 19

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/07/2020



A bola deverá voltar a rolar no Campeonato Paulista da Série A-2 em 19 de agosto. Já os treinos poderão ser reiniciados dia 27, uma semana após a permissão para início dos testes físicos e fisiológicos, e exames Covid-19 e médicos. Ao menos estas foram algumas das definições da reunião entre a FPF (Federação Paulista de Futebol) e representantes dos 16 clubes participantes, ontem. Um protocolo daquilo que foi discutido será enviado ao governo do Estado, que é quem determinará se estas datas estão de acordo.

São Bernardo FC (líder da competição quando a mesma foi paralisada em razão da pandemia, a três rodadas do fim da primeira fase) e São Caetano (sexto), que são os representantes do Grande ABC na competição, participaram representados por seus presidentes – respectivamente Antonio Moreno Neto e Carlos Silva de Oliveira. Aliás, os dois times justamente se enfrentam na volta do torneio, com mando são-caetanense.

“A reunião foi boa. A Federação ouviu as solicitações e vai ajudar os clubes”, declarou o mandatário do Azulão.

Ficou decidido também que a FPF vai colaborar com os clubes e custear os testes para identificação do novo coronavírus (limitadas a 38 pessoas por agremiação), no pagamento de transporte e hospedagem para times que tiverem de jogar fora de casa (em caso de a cidade estar na Fase 1, vermelha, ou Fase 2, laranja, do Plano São Paulo de flexibilização econômica) e na isenção da inscrição de novos atletas, que foi liberada. A Federação se comprometeu ainda a pagar os exames antidoping nas rodadas restantes.

Em solicitação unânime, os clubes pleitearam junto ao departamento de competições da FPF a substituição de cinco jogadores por clube a cada jogo e a possibilidade de cada clube ter 11 atletas no banco de reservas. Já por maioria dos votos, os participantes pediram que fossem zerados os cartões amarelos para o retorno da competição. Estes pleitos serão encaminhados à comissão jurídica da Federação para análise.

Tanto Tigre quanto Azulão ainda não definiram como deverão realizar seus regressos às atividades. O São Bernardo FC, que desde o início do ano tem ficado alojado em Atibaia, deverá se reapresentar diretamente no Interior. O local passará por processo de desinfecção seguindo os protocolos de higiene. Já o Azulão, com atletas espalhados pelo País, deverá reuni-los na semana que vem para os testes e cada um ficará nas residências que são alugadas pelo clube na própria cidade.

SÉRIE D

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) publicou a tabela detalhada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. O São Caetano, no Grupo 8, estreia em 19 ou 20 de setembro, contra o Caxias-RS, no Estádio Anacleto Campanella. Depois, dia 26 ou 27, visita o São Luiz-RS. Na sequência, dia 30 de setembro ou 1º de outubro, recebe o Marcílio Dias-SC. Dia 3 ou 4, viaja para encarar o Tubarão-SC, dia 10 ou 11 joga em casa contra o Novorizontino, dia 14 ou 15 vai ao Sul pegar o Pelotas-RS e dia 17 ou 18 finaliza a ida do turno diante do Joinville-SC, no Grande ABC. Já o returno será disputado até 28 de novembro. A final será em 7 de fevereiro.